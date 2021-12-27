От коронавируса и гриппа можно будет прививаться одной вакциной?

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал разработку единой вакцины от COVID-19 и гриппа. Его основой станут вирусы гриппа А и В. Препарат будут корректировать под новые штаммы гриппа и коронавируса каждый сезон, сообщают «Известия».

«С точки зрения платформы это будет векторная вакцина на основе вирусов гриппа А и В. При вакцинации будет обеспечиваться защита как от сезонного гриппа, так и от COVID-19. –рассказали в «Векторе». – Использование генно-инженерных технологий и методов обратной генетики позволяет актуализировать для каждого нового сезона как гриппозный компонент, так и COVID-19».

Об участии добровольцев в клинических испытаниях препарата говорить пока рано. Представитель научного центра уточнил, что экспериментальной вакцине предстоит пройти еще много предшествующих этому этапов изучения.