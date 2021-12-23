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Наука и образование

В Новосибирске закроют вечерние школы

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Когда это произойдет и в чем причина такого решения?

Министр образования региона Сергей Федорчук заявил о планах по закрытию новосибирских вечерних школ. Он отметил, что детям дадут закончить текущий учебный год в вечерних школах, однако уже летом 2022 года учреждения закроют окончательно. Министр объяснил, что такое решение приняли из-за того, что в законе об образовании понятия «вечерняя школа» нет.

«Мы будем развивать центры политехнического обучения, – сказал глава ведомства. – Сейчас ребенок, не сдавший ОГЭ, в вечерней школе готовится к сдаче русского языка и математики, но в будущем он будет получать там еще и профессию на базе политехнического центра».

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