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Наука и образование

Новосибирский «Вектор» высказал гипотезу об искусственном происхождении «омикрона»

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Гендиректор научного центра хочет «верить в то, что в мире сознательно такие работы никто не проводит».

Новый штамм COVID-19 «омикрон» технически мог быть выведен в лаборатории. Об этом сообщил генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в эфире программы «Вести».

«Технически нет противоречий получить штамм с заданным набором мутаций, но кому и зачем это может быть нужно? Я хочу верить в то, что в мире сознательно такие работы никто не проводит», — отметил господин Максютов.

Он также добавил, что «Вектор» получил образец «омикрона», из которого извлекли 30 полных геномов.

Омикрон-штамм коронавируса нашли уже во многих странах мира, в том числе в России. Ученые полагают, что новая мутация способна обходить иммунную защиту.

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