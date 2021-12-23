Новосибирский «Вектор» высказал гипотезу об искусственном происхождении «омикрона»

Новый штамм COVID-19 «омикрон» технически мог быть выведен в лаборатории. Об этом сообщил генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в эфире программы «Вести».

«Технически нет противоречий получить штамм с заданным набором мутаций, но кому и зачем это может быть нужно? Я хочу верить в то, что в мире сознательно такие работы никто не проводит», — отметил господин Максютов.

Он также добавил, что «Вектор» получил образец «омикрона», из которого извлекли 30 полных геномов.

Омикрон-штамм коронавируса нашли уже во многих странах мира, в том числе в России. Ученые полагают, что новая мутация способна обходить иммунную защиту.