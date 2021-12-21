Андрей Травников подписал меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский – Новосибирская область»

Губернатор отметил, что наш регион уже разрабатывает «дорожную карту» по приоритетным направлениям сотрудничества.
Меморандум о создании консорциума сегодня, 21 декабря, подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент общероссийской общественной организации «Российский союз ректоров», ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий. Участие нашего региона в консорциуме – важный шаг в формировании общероссийского образовательного пространства, уверен Андрей Травников.
Перед церемонией подписания глава региона подчеркнул, что в нашей области сформирован мощный научно-образовательный кластер, есть опыт взаимодействия как внутри региона – между образовательными организациями разного уровня, так и с вузами и организациями общего образования соседних регионов, Екатеринбурга, Петербурга.
«Нам очень важно войти в консорциум «Вернадский»: тесная интеграция с МГУ позволит нашим вузам усилить направление работы по развитию потенциала, укреплению кооперационных связей как между вузами, так и с организациями реального сектора экономики. Учебные учреждения смогут использовать научную, образовательную и инновационную инфраструктуру и опыт ведущего университета страны в интересах развития собственного кадрового потенциала», – отметил Андрей Травников.
Также он сообщил, что регион уже разрабатывает «дорожную карту» по приоритетным направлениям сотрудничества. В нее войдут совместные проекты по развитию региональных систем высшего, общего и среднего профессионального образования. В том числе, реализация межвузовских магистерских программ. Совместно стороны будут создавать и региональный центр непрерывного повышения квалификации педагогических работников, привлекать сотрудников МГУ для обмена опытом и преподавания в новосибирских вузах.
Еще одно важное направление – поддержка талантливой молодежи. И этой работе в регионе уделяют особое внимание. «Здесь надеемся на взаимовыгодный обмен. Наши проекты в этой области направлены на раннюю профориентацию, формирование необходимых компетенций, выявление и развитие талантов, выстраивание единой вертикали работы с одаренными детьми, на вершине которой такие знаковые организации как центр «Альтаир», созданный по модели «Сириус», СУНЦ НГУ. Считаем, что наше участие в консорциуме будет безусловно полезно для Новосибирской области, для наших образовательных организаций. Надеемся внести свой вклад в развитие этого общероссийского образовательного пространства», – отметил Андренй Травников .
«Мы в начале пути. Чтобы реализовать потенциал созданных консорциумов, необходима совместная работа ректорского сообщества. – сказал Виктор Садовничий. – Просим и Министерство науки и высшего образования, и региональные власти быть с нами в одной команде – мы готовы работать».
Фото: архивы пресс-служб
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