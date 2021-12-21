Андрей Травников подписал меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский – Новосибирская область»

Еще одно важное направление – поддержка талантливой молодежи. И этой работе в регионе уделяют особое внимание. «Здесь надеемся на взаимовыгодный обмен. Наши проекты в этой области направлены на раннюю профориентацию, формирование необходимых компетенций, выявление и развитие талантов, выстраивание единой вертикали работы с одаренными детьми, на вершине которой такие знаковые организации как центр «Альтаир», созданный по модели «Сириус», СУНЦ НГУ. Считаем, что наше участие в консорциуме будет безусловно полезно для Новосибирской области, для наших образовательных организаций. Надеемся внести свой вклад в развитие этого общероссийского образовательного пространства», – отметил Андренй Травников .



«Мы в начале пути. Чтобы реализовать потенциал созданных консорциумов, необходима совместная работа ректорского сообщества. – сказал Виктор Садовничий. – Просим и Министерство науки и высшего образования, и региональные власти быть с нами в одной команде – мы готовы работать».

Фото: архивы пресс-служб