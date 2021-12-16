Новосибирский медуниверситет назван лучшим вузом в СФО

Ассоциация составителей рейтингов и агентство RAEX определило тройку лидеров среди специализированных вузов, работающих в Сибири.

В рейтинг вошли 38 вузов Сибири. Лидером стал Новосибирский государственный медицинский университет, на втором месте — Иркутский национальный исследовательский технический университет, на третьем — Сибирский государственный университет науки и технологий имени Решетнева (Красноярск).

В рейтинге не учитывались вузы, которые регулярно попадают в федеральные рейтинги, среди таких — Новосибирский государственный университет и Новосибирский государственный технический университет.

Ранжированный список локальных вузов по округам в России составили впервые. «Расставлены по местам региональные вузы, качество работы которых во многом определяет тренды и темпы развития регионов России. Локальные вузы являются главными поставщиками кадров на местные рынки труда, они формируют научный потенциал и социальную среду на региональном уровне», — отметил гендиректор Ассоциации составителей рейтингов Дмитрий Гришанков.

Медицинские вузы доминируют в верхней части рейтингов почти всех федеральных округов. При составлении списков оценивалось качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровая обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, многообразие образовательных программ, объем финансирования, результаты выступления обучающихся на российских студенческих олимпиадах. Также внимание обращали на исследовательский бюджет учебного заведения, масштаб подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура, ординатура), количество защит диссертаций и библиометрические показатели (публикации и их цитирование).

Кроме того, суммировались вклад вуза в подготовку кадров для региона, доля обучающихся целевиков, участие университета в сетевых формах обучения, доля студентов первого курса из других регионов, реализация дополнительных профессиональных программ, доля внебюджетного финансирования, частота упоминаний вуза в СМИ, аудитория сайта, количество подписчиков в социальных сетях, а также достижения в спорте.

Фото: 2ГИС