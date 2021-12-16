Структуру белка, восстанавливающего ДНК, впервые описали новосибирские ученые

Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск) смогли впервые описали структуру белка hNEIL2, восстанавливающегоповрежденные участки ДНК.

Белок, получивший название NEIL2, был открыт в 2002 году. Пока была лишь исследована неполная структура этого белка у домашнего опоссума. Его человеческая версия — hNEIL2 все это время оставалась неизученной.

Новосибирские ученые обнаружили в молекуле белка неструктурированный участок, который не позволяет полностью кристаллизовать вещество, и изучили его при помощи рентгеновской кристаллографии или криоэлектронной микроскопии.

Изучение структуры белка было проведено с помощью методов масс-спектрометрии с применением водорода и дейтерия, что позволило изучить его составляющие, которые находятся в непосредственном контакте с раствором, и те, что находятся внутри.

«В перспективе эта работа поможет улучшить понимание процессов канцерогенеза, возникновения нейродегенеративных заболеваний, их взаимосвязи с вирусами», — сказано в сообщении института.