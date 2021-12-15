В НГТУ НЭТИ организовали консорциум для создания инновационных приборов для космоса

Консорциум более чем из двадцати организаций на базе Новосибирского государственного технического университета создали в нашем городе. Одной из его главных целей станет создание гибридных интегральных схем для космических аппаратов, повышающих их мощность и срок службы, сообщил журналистам ректор НГТУ Анатолий Батаев.

«Созданный консорциум нужен нам для того, чтобы объединить усилия и воспользоваться компетенциями наших коллег из других организаций, промышленных предприятий, научных институтов и вузов. Консорциум нужен не только для космонавтики и космоса, но и для авиапромышленности, это консорциум, который будет решать вопросы энергетики», – отметил господин Батаев.

Руководитель стратегического проекта Сергей Харитонов пояснил, что одной из главных целей консорциума станет производство гибридных интегральных схем для летательных аппаратов, которые будут отличаться высокими характеристиками мощности и позволят увеличить их срок службы. Создать такую технологию можно только при партнерстве науки и производства, отметил Харитонов. Для этого на территории технологического центра НГТУ планируется создать новую производственную линейку, где можно будет создавать, проектировать и испытывать опытные образцы. Полноценные же испытания будут проводиться в Железногорске компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева».

Участники консорциума планируют выпустить по итогам стратегического проекта силовые малогабаритные энергоэффективные гибридные модули (СГМ) и энергопреобразующую аппаратуру, а также микропроцессорные системы управления (МСУ) энергопреобразующей аппаратуры. Проект станет одним из шагов реализации программы «Приоритет 2030», во вторую группу которой вошел НГТУ. Среди участников консорциума два НИИ, семь вузов и 14 индустриальных партнеров.

Фото: инстаграм-аккаунт НГТУ