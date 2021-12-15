В школьную программу могут ввести изучение правил дорожного движения

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как можно снизить число пострадавших детей на дорогах. В эфире Общественной службы новостей он предложил ввести программу обучения правилам дорожного движения на уроках ОБЖ и обязать школьников сдавать экзамен по окончании школы.

«Давайте учить детей в рамках ОБЖ основам правил дорожного движения прямо с 5 по 11 класс, чтобы они не относились к этому спустя рукава. Давайте введем это в качестве экзамена ЕГЭ и приравняем к сданной теории на права. Так мы получаем через несколько лет целое поколение людей, которые знают ПДД, изучали их, и ответственно ведут себя на дороге. Потому что у нас самая распространенная категория участников дорожного движения — это, как не удивительно, именно пешеходы. Мы все являемся пешеходами и не знаем, как себя вести на дороге. У нас беговельщиков, самокатчиков на дорогах завелось очень много, они вообще не в курсе, что они могут, и что им можно делать на дорогах», — сказал господин Шапарин.

Кроме того, он отметил, что сегодня в стране нет учебных пособий, игр и видео-уроков, которые бы позволили рассказывать детям о ПДД.