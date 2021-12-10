Андрей Травников провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука»

Помимо собственно темы развития научной сферы, губернатор поднял социальные вопросы, в том числе обеспечение молодых ученых жильем.
В заседании приняли участие молодые ученые, которые представили свои предложения, озвучили инициативы по развитию науки в регионах. Мероприятие состоялось 9 декабря в Парке науки и искусств «Сириус», в рамках Конгресса молодых ученых, проходящего 8-10 декабря.
Андрей Травников особо отметил принимаемые в стране меры, направленные на развитие науки в регионах. «За последние два года мы отмечаем серьезный тренд разворота политики научно-технологического развития в сторону регионов. Мы понимаем, что основным двигателем этого процесса является профильное министерство. Например, программа создания молодежных лабораторий была успешна уже на старте, в 2019 году, и здорово, что в 2020 году этот проект был расширен, было добавлено финансирование. Что особенно важно, этот инструмент был использован для развития НОЦ. Для справки – 120 молодежных научных лабораторий было создано в университетах и научных организациях, входящих в программу создания НОЦ мирового уровня. Могу подтвердить, что это серьезно повлияло на закрепление молодых ученых. Еще одна программа, которая была запущена в развитие «Приоритета-2030» – конкурс среди научных организаций и вузов на создание и развитие центров трансферта технологий. Уже сегодня подобные центры созданы в 11 регионах.
Второй момент, который связан с развитием наукоемких территорий и о котором мы говорим не первый год: реализацию крупных инфраструктурных проектов, в том числе по созданию научных и инновационных объектов, нужно сразу сопровождать строительством объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. И для того, чтобы привлекать на это средства соответствующих федеральных программ и нацпроектов, нужна заинтересованность не только регионов, но и федеральных органов власти», – сказал глава региона.
На заседании губернатор озвучил ряд предложений по решению социальных вопросов научной сферы, обеспечению молодых ученых жильем, строительству университетских кампусов мирового уровня.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в своем выступлении обозначил, в частности, проекты, которые предполагается реализовать в 2022-2024 годах. В их числе конкурс на создание инженерных школ, открывающий новые возможности в сфере подготовки студентов для технологического предпринимательства, который должен пройти уже в первой половине 2022 года.
На сочинском форуме под руководством Андрея Травникова активно работает большая делегация Новосибирской области. Члены делегации представили развиваемые на территории нашего региона флагманские научно-образовательные и научно-производственные проекты – в частности, центр коллективного пользования СКИФ Института катализа СО РАН.
Ключевыми темами круглого стола, посвященного строительству ЦКП СКИФ, стали перспективы использования Центра российским и международным научным сообществом, возможности участия молодых учёных в создании этой установки «мегасайенс», подготовка кадров для работы на ней. В работе круглого стола приняли участие порядка сорока делегатов Конгресса молодых ученых, также зрители интернет-трансляции. Провел круглый стол директор Института катализа СО РАН, академик РАН Валерий Бухтияров.
Также в Сочи представлены инновационные разработки молодых сибирских ученых, лучшие научно-образовательные проекты новосибирских университетов – НГУ и НГТУ.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.