Андрей Травников провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука»

В заседании приняли участие молодые ученые, которые представили свои предложения, озвучили инициативы по развитию науки в регионах. Мероприятие состоялось 9 декабря в Парке науки и искусств «Сириус», в рамках Конгресса молодых ученых, проходящего 8-10 декабря.

Андрей Травников особо отметил принимаемые в стране меры, направленные на развитие науки в регионах. «За последние два года мы отмечаем серьезный тренд разворота политики научно-технологического развития в сторону регионов. Мы понимаем, что основным двигателем этого процесса является профильное министерство. Например, программа создания молодежных лабораторий была успешна уже на старте, в 2019 году, и здорово, что в 2020 году этот проект был расширен, было добавлено финансирование. Что особенно важно, этот инструмент был использован для развития НОЦ. Для справки – 120 молодежных научных лабораторий было создано в университетах и научных организациях, входящих в программу создания НОЦ мирового уровня. Могу подтвердить, что это серьезно повлияло на закрепление молодых ученых. Еще одна программа, которая была запущена в развитие «Приоритета-2030» – конкурс среди научных организаций и вузов на создание и развитие центров трансферта технологий. Уже сегодня подобные центры созданы в 11 регионах.

Второй момент, который связан с развитием наукоемких территорий и о котором мы говорим не первый год: реализацию крупных инфраструктурных проектов, в том числе по созданию научных и инновационных объектов, нужно сразу сопровождать строительством объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. И для того, чтобы привлекать на это средства соответствующих федеральных программ и нацпроектов, нужна заинтересованность не только регионов, но и федеральных органов власти», – сказал глава региона.