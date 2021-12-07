В Новосибирске открыли лабораторию для изучения древних животных

Институт археологии и этнографии СО РАН при поддержке Национального центра научных исследований (Франция) открыли лабораторию ZooSсаn, нацеленную на изучение древних животных, населявших территорию Сибири и Центральной Азии, а также их роль в хозяйстве древних людей.

Сибирь являются наиболее удачным местом для таких исследований, поскольку через эту территорию шли многочисленные волны миграции древних людей. Кроме этого, в разных регионах Сибири сделаны важнейшие археологические находки — останки неандертальцев и человека денисовского.

По планам лаборатория проработает пять лет. Исследования будут направлены на реконструкцию древней фауны, которая уже не встречается в природе сегодня. Также ученых интересует переход к производящему хозяйству и погребальные практики неандертальцев, останки которых найдены на территории современного Алтая.

Партнерами лаборатории стали несколько научных организаций России, стран СНГ, США, Канады, Великобритании, Франции и Германии.