Министр образования Сергей Федорчук озвучил темы итогового сочинения для новосибирских выпускников

«Могут ли благие намерения привести к преступным деяниям?», «От чего предостерегают человечество антиутопии?» – одиннадцатиклассникам предложили ответить на эти и другие глобальные вопросы.
Более 14 тысяч выпускников новосибирских школ напишут итоговое сочинение. Министр образования региона Сергей Федорчук озвучил одиннадцатиклассникам Экономического лицея темы итогового сочинения, успешная сдача которого является допуском для участия в государственной итоговой аттестации (ЕГЭ).
«Традиционно, в начале декабря мы проводим итоговое сочинение. Сегодня его пишут 14610 человек, и 303 человека пишут изложение. Это очень важный аспект подготовки детей в школе – уметь излагать свои мысли. Сегодня итоговое сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации. Надеюсь, что наши выпускники с этой задачей справятся, получат зачеты и будут дальше готовиться к ЕГЭ», – сказал господин Федорчук.
Темами итогового сочинения стали: «Возможно ли общество, в котором все счастливы?», «Свидетелем какого исторического события вы бы хотели оказаться, путешествуя во времени?», «От чего предостерегают человечество антиутопии?», «Могут ли благие намерения привести к преступным деяниям?», «Вид искусства (литература, музыка, театр, кино), который особенно привлекателен для меня».
Как уточнил министр, те ребята, которые сегодня не справятся с сочинением, будут иметь еще две возможности написать его 2 февраля и 4 мая. До 1 февраля необходимо выбрать предметы, которые они хотели бы сдавать на ЕГЭ.
Фото: архивы пресс-служб
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