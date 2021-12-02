Министр образования Сергей Федорчук озвучил темы итогового сочинения для новосибирских выпускников

Более 14 тысяч выпускников новосибирских школ напишут итоговое сочинение. Министр образования региона Сергей Федорчук озвучил одиннадцатиклассникам Экономического лицея темы итогового сочинения, успешная сдача которого является допуском для участия в государственной итоговой аттестации (ЕГЭ).

«Традиционно, в начале декабря мы проводим итоговое сочинение. Сегодня его пишут 14610 человек, и 303 человека пишут изложение. Это очень важный аспект подготовки детей в школе – уметь излагать свои мысли. Сегодня итоговое сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации. Надеюсь, что наши выпускники с этой задачей справятся, получат зачеты и будут дальше готовиться к ЕГЭ», – сказал господин Федорчук.