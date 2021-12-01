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Наука и образование

Зимние каникулы у новосибирских школьников стартуют 28 декабря

Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

В министерстве образования Новосибирской области рассказали, когда дети отправятся на новогодние каникулы. В интервью со СМИ глава ведомства Сергей Федорчук заявил, что уходить на каникулы школьники будут как обычно: в период с 28 по 30 декабря. Точную дату школы могут определять сами в соответствии с учебным планом. Дата выхода на учебу – 9 или 10 января.

Зимние каникулы продлятся минимум десять дней, но это если эпидситуация не ухудшится, в противном случае каникулы могут продлить. Министр также уточнил, что выход на каникулы рассматривают непосредственно в школах, исходя из учебных планов.

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