В НГУ могут ввести QR-контроль для допуска учащихся на очные занятия

В Новосибирском государственном университете могут ввести QR-коды для допуска студентов на очные занятия. Об этом стало известно из приказа ректора университета Михаила Федорука № 2397-3 от 29 ноября.



У студентов и преподавателей НГУ потребовали до 6 декабря предоставить справки о вакцинации от коронавируса, сертификаты переболевшего или отводы по медпоказаниям. До 13 декабря деканы факультетов должны собрать информацию о студентах, которые вакцинировались, переболели или имеют медотвод.



«Всем работникам и обучающимся НГУ старше 18 лет в срок до 6 декабря 2021 года предоставить руководителям своих подразделений факультетов/институтов информацию, подтверждающую факт прохождения вакцинации от COVID-19, повторной вакцинации, перенесения заболевания за последние 6 месяцев или отвода по медицинским показаниям (QR-код, сертификат и т. д.)», — сказано в приказе.



Кроме того, деканов факультетов и директоров институтов обязали «провести заседания… о ситуации с вакцинацией в своих подразделениях и подготовке к возможному введению процедуры проверки QR-кодов для допуска в учебные корпуса НГУ».



Как следует из документа, окончательное решение по вводу QR-кодов могут принять 20 декабря: «Директору МНОЦ ИМПЗ [медицинского центра университета] Долговой Н.А. не позднее 20 декабря 2021 года представить ректору НГУ справку на основании полученной от подразделений НГУ информации для принятия решения о формате обучения».



Отметим, что ранее новосибирские вузы, в том числе НГУ, сообщали, что не планируют вводить QR-коды для допуска студентов на очные пары. В пресс-службе университета прокомментировали, что «индивидуальное отстранение студентов от освоения программы в очном формате по причине отсутствия вакцинации на данный момент не запланировано».

Фото: 2ГИС