37 студентов новосибирских студентов вышли в финал всероссийского конкурса «Твой Ход»

С 27 по 29 ноября 2021 года в «Сириусе» пройдет финал первого всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Финалистам предстоит спроектировать университет будущего, ответив на вызовы, важные для современной российской молодежи. Участниками финала станет 1 000 студентов из 76 регионов страны, в том числе 170 представителей СФО. Наш регион буду представлять 37 студентов.

Финалистам конкурса «Твой Ход» предстоит продумать и спроектировать университет будущего. По своему выбору участники распределятся по восьми факультетам: карьеры, науки, особых возможностей, безопасности, устойчивого развития, путешествий, образования будущего, а также отношений и психологического здоровья. На факультетах конкурсанты будут работать в командах над решениями мегавызовов – стратегически важных задач для современной молодежи и российских университетов.

В дни финала студенты смогут посетить внеучебные центры: карьеры, лидерства и соуправления, спорта и оздоровления, непрерывного обучения, а также арт-центр и медиамастерскую. В программу также входят лекции от топ-экспертов и партнеров, практикумы и лабораторные работы.

Возможности своих компаний и предприятий для молодежи на специальной экспозиции представят партнеры конкурса: ОАО «РЖД», ГК «Росатом», российская технологическая компания VK, компания «Моторика». Российское общество «Знание» развернет лекторий, а Трэвел Офис, созданный для управления и развития проекта «Больше чем путешествие», обозначит основные перспективы программы в 2022 году.

По итогам Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере миллиона рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, улучшение жилищных условий и запуск стартапов.