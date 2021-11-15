В Министерстве обороны разработали противоковидный БАД

Специалисты 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ разработали биологически активную добавку «КовБАД», которая способна снизить концентрацию коронавируса у больного в 16 раз. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов, пишет «Красная звезда».

Господин Кириллов, в научном центре военного ведомства разработаны несколько перспективных БАДов, основными компонентами которых являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат тихоокеанского кальмара и других природных веществ, которые повышают противовирусную защиту организма.

«После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации, Проведенные эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название „КовБАД“, количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой — его концентрация сокращается в 16 раз, – отметил Кириллов. – Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями».