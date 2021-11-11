Андрей Травников открыл Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+

Губернатор отметил, что мероприятия фестиваля будут отображать все треки Года науки – от новых технологий и материалов до энергетики будущего и медицины завтрашнего дня.
С 11 по 21 ноября регион будет столицей Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. На 10 дней регион получил статус центральной региональной площадки крупнейшего в мире научно-просветительского проекта и одного из ключевых событий Года науки и технологий в России, проводимого по Указу президента РФ.
«Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ дает нам отличные возможности, чтобы познакомить молодежь с современной наукой, показать ей, что исследовательская деятельность – это огромный неизведанный мир и увлекательная работа в этом мире. В Год науки и технологий значение этого фестиваля повышается в разы, ведь его основная цель – популяризация научного знания и инноваторской деятельности. И вполне закономерно, что мероприятия фестиваля будут отображать все треки Года науки и технологий – от новых технологий и материалов до энергетики будущего и медицины завтрашнего дня», – подчеркнул Андрей Травников, открывая фестиваль.
«В 2019 году фестиваль NAUKA 0+ в Новосибирской области получил уникальный федеральный статус, который подтвержден на постоянной основе. Новосибирску не нужно бороться за проведение и получение статуса – вы подтвердили его своим участием – администрации региона, ученых в становлении фестивального движения. В этом году фестиваль в Новосибирской области уникален – он проводится десятый раз – это юбилей, поэтому, коллеги, желаю удачи, отличного фестиваля, интересных, ярких открытий», – отметил в ходе церемонии руководитель Дирекции фестиваля науки NAUKA 0+ Леонид Гусев.
В этом году фестиваль проходит в гибридном формате под девизом «Прикоснись к науке!». Десятидневная программа фестиваля включает три блока мероприятий – классные часы (по выбранной тематике конкретными школами и классами), активные мероприятия для старшеклассников (практикумы, квесты, квизы, онлайн лекции), кинопоказ фильмов о науке.
Подробнее с программой фестиваля NAUKA 0+ можно ознакомиться по ссылке.
Фото: архивы пресс-служб
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