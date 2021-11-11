Андрей Травников открыл Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+

С 11 по 21 ноября регион будет столицей Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. На 10 дней регион получил статус центральной региональной площадки крупнейшего в мире научно-просветительского проекта и одного из ключевых событий Года науки и технологий в России, проводимого по Указу президента РФ.

«Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ дает нам отличные возможности, чтобы познакомить молодежь с современной наукой, показать ей, что исследовательская деятельность – это огромный неизведанный мир и увлекательная работа в этом мире. В Год науки и технологий значение этого фестиваля повышается в разы, ведь его основная цель – популяризация научного знания и инноваторской деятельности. И вполне закономерно, что мероприятия фестиваля будут отображать все треки Года науки и технологий – от новых технологий и материалов до энергетики будущего и медицины завтрашнего дня», – подчеркнул Андрей Травников, открывая фестиваль.