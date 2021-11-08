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Наука и образование

Антиковидные меры в школах и детских садах будут действовать еще как минимум два года

Так решил Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор продлил действие антиковидных санитарных правил в школах до января 2024-го. Постановление опубликовано на сайте правовой информации. Прежняя версия документа устанавливала их до 1 января 2022 года.

В образовательных организациях еще минимум два года не будет массовых мероприятий, в которых принимают участие несколько классов или групп. Школьники так же будут учиться в своих кабинетах — за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет, куда будут приходить учителя. Расписание занятий и перемен по-прежнему будут составлять так, чтобы дети как можно меньше пересекались: то есть у разных классов перемены будут в разное время.

Санитарные правила также касаютсяд садов: группы должны ходить на прогулку по отдельности, а игрушки нужно дезинфицировать ежедневно. В интернатах должны круглосуточно находиться медики, посещения детей запрещены: на территории могут находиться только «лица, связанные с деятельностью организации».

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