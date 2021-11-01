На территории «Смарт-Сити – Новосибирск» построят Центр IT-технологий

Создание Центра IT-технологий, технопарков, социальной и транспортной инфраструктуры запланировано на инновационной и научно-образовательной территории «Смарт-Сити – Новосибирск». Комплексный документ пространственного развития территории инновационной и научно-образовательной деятельности СКИФ и «Смарт-Сити – Новосибирск» (стратегический мастер-план) рассмотрен в региональном правительстве.

Мастер-план обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам комплексного развития перспективных территорий, действующей при Координационном совете при губернаторе Новосибирской области по вопросам развития Новосибирского научного центра. Заседание провела заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Замгубернатора отметила, что стратегические мастер-планы двух крупнейших проектов в рамках зоны опережающего развития «Наукополис» – «Смарт-Сити – Новосибирск» и «СКИФ» разработаны по поручению Андрея Травникова. Данные территории для научной, инновационной и образовательной деятельности входят в состав зоны опережающего развития «Наукополис» Новосибирской агломерации. Реализация проектов позволит создать в регионе территории с высокой концентрацией научных и инновационных организаций, объединенных единой комфортной для работы и проживания деловой и социальной инфраструктурой.

На территории «Смарт-Сити – Новосибирск» предполагается размещение Центра инновационных IT-технологий, служебного жилья для ученых, технопарка, научно-технологического парка в сфере биотехнологий, зоны I-PARK, транспортно-пересадочного узла, многофункционального конгресс-холла, школы, детского сада, IT-долины «Каньон», делового центра.

Как доложил в ходе заседания рабочей группы министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, в числе предложений по ключевым принципам реализации проекта «Смарт-Сити – Новосибирск» – развитие сложившейся концепции («треугольник Лаврентьева» – «наука – кадры – промышленность»), комплексность развития территории, экологичность, функциональность и технологичность территории, акцент на аутентичности среды, международная открытость, адаптивность, конкурентоспособность территории.

В числе дополнительных рекомендаций по формированию инфраструктуры – транспортная доступность, до Академгородка, Кольцово, центра города и аэропорта, комфортная пешеходная доступность всех объектов на территории «Смарт-Сити – Новосибирск», инфраструктура для физкультуры, спорта и рекреации, создание зелёных зон, востребованные и комфортные коммуникационные пространства.

Фото: архивы пресс-служб