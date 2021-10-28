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Наука и образование

Новосибирск попал в сотню лучших городов мира для комфортной жизни студентов

Правда, сибирский мегаполис оказался лишь на 99 месте.

Консалтинговая компания Studee (Великобритания) составила рейтинг лучших в мире городов для студентов – в топовую сотню вошли и четыре города России.

Аналитики учли множество параметров, важных, с их точки зрения, для студентов вузов. Это, в первую очередь, количество вузов, входящих в международные рейтинги (принципиальный параметр для студентов), а также средняя стоимость жизни и аренды жилья. Также учитывался уровень безопасности в городе, качество продуктов питания, а также специфическое требование, важное для молодых людей от 15 до 24 лет – доступность и скорость интернета.

Выяснилось, что лучшие города для студентов располагаются в Азии и Автралии: тройка призеров – Токио, Мельбурн и Сеул, за ними идут Квебек (франкоязычная Канада) и Аделаида (снова Австралия). Лучший европейский студенческий город – Дублин, он на 13-м месте из 100, а лучший российский – Москва, 84-е мест. Замыкают сотню лучших Санкт-Петербург и два сибирских города: Новосибирск (99 место) и Томск (100 место).

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