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Наука и образование

Новосибирские школьники уйдут на каникулы с 30 октября по 7 ноября

Безопасность детей в каникулярное время обсудили на заседании оперштаба в областном правительстве.

В новосибирских школах осенние каникулы на этот раз пройдут с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Безопасность детей в каникулярное время и другие направления, связанные с образовательным процессом, обсудили на заседании оперштаба в областном правительстве.

По словам замминистра образования региона Владимира Щукина, у большей части образовательных организаций нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября совпадают с периодом каникул. В школах, где 30 октября был учебным днем, занятия рекомендовали перенести на другие дни.

Отметим, что в детских сада откроют дежурные группы 1,2 и 3 ноября. Сейчас проводят мониторинг потребности по количеству мест в данных группах.

На заседании опершатба также присутствовал замгубернатора региона Сергей Нелюбов. Заместитель губернатора подчеркнул, что вопросы безопасности детей во время каникул – одни из самых важных.

Кроме того, во время заседания отметили: все образовательные организации области работают в штатном режиме, все учреждения отапливаются. Ежедневно на занятия подвозят более 13 тысяч детей – ситуацию контролирует минобразования области.

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