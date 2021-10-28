Новосибирские школьники уйдут на каникулы с 30 октября по 7 ноября

В новосибирских школах осенние каникулы на этот раз пройдут с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Безопасность детей в каникулярное время и другие направления, связанные с образовательным процессом, обсудили на заседании оперштаба в областном правительстве.



По словам замминистра образования региона Владимира Щукина, у большей части образовательных организаций нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября совпадают с периодом каникул. В школах, где 30 октября был учебным днем, занятия рекомендовали перенести на другие дни.



Отметим, что в детских сада откроют дежурные группы 1,2 и 3 ноября. Сейчас проводят мониторинг потребности по количеству мест в данных группах.



На заседании опершатба также присутствовал замгубернатора региона Сергей Нелюбов. Заместитель губернатора подчеркнул, что вопросы безопасности детей во время каникул – одни из самых важных.



Кроме того, во время заседания отметили: все образовательные организации области работают в штатном режиме, все учреждения отапливаются. Ежедневно на занятия подвозят более 13 тысяч детей – ситуацию контролирует минобразования области.