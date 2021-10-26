Каким будет минимальный балл ЕГЭ-2022 для поступления в вуз?

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило минимальные для получения аттестата баллы ЕГЭ по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году. С меньшим количеством баллов подать заявление на поступление в вуз будет невозможно.

Минимальные баллы варьируются от 30 до 45:

· 30 баллов для иностранного языка,

· 35 баллов — истории,

· 39 баллов — математики, физики, биологии, химии,

· 40 баллов — русского языка, литературы и географии,

· 44 балла — информатики,

· 45 баллов — обществознания.

Также установлены сроки и даты сдачи ЕГЭ в России весной-летом 2022 года. Досрочный период сдачи экзамена пройдет с 21 марта по 15 апреля, основная волна — с 27 мая по 2 июля, дополнительный период — с 5 по 20 сентября.