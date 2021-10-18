Качество образования в новосибирских школах будут оценивать по международной программе

Глава региона Андрей Травников рассмотрел вопросы проведения в Новосибирской области региональной оценки качества образования по международной программе в ходе оперативного совещания 18 октября.

О проведении оценки качества образования участникам совещания доложил министр образования региона Сергей Федорчук: 154 новосибирских организации высшего и среднего образования присоединились к исследованию качества образовательных достижений учащихся в рамках нацпроекта «Образование». Главная цель – выяснить уровень подготовки 15-летних учащихся ко взрослой жизни, оценить уровень использования метапредметных компетенций для решения поставленных задач.



Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки на основании использования международных практик проводят в октябре-ноябре 2021 года в 14 субъектах Российской Федерации исследование качества образования «Региональная оценка по модели PISA» и в 43 субъектах – «Общероссийская оценка по модели PISA». Это исследование проводится в рамках мероприятий по реализации национального проекта «Образование», одной из основных целей которого является вхождение России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования к 2024 году.



В 2021 году Новосибирская область принимает участие в региональной и общероссийской оценке качества образования по модели PISA. В региональную выборку попали 141 школа и восемь образовательных организаций среднего профобразования, а в общероссийскую – четыре школы и одна организация СПО.



Оценка по модели PISA предусматривает оценивание на уровне школы для оперативного обсуждения знаний, умений, навыков и компетенций, которые актуальны в быстро меняющимся мире, а также дает учителям и школьным координаторам ценный межнациональный опыт того, как можно их развивать, подчеркнул министр.



С каждой образовательной организацией был согласован график проведения исследования, исходя из количества отобранных участников и компьютеров, прошедших диагностику, а также сроков проведения исследования. В срок с 11 по 29 октября все образовательные организации Новосибирской области должны завершить исследование. В соответствии с выборкой в региональной и общероссийской оценке качества образования по модели PISA запланировано участие около 11 тысяч обучающихся.



По данным на 14 октября 2021 года, уже успешно завершили исследование 60 образовательных организаций. Результаты оценки по модели PISA будут опубликованы в апреле следующего года.

