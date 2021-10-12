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Наука и образование

Поплывут все: по поручению Путина разрабатывают программу всеобщего обучения детей плаванию

Ее должны утвердить летом будущего года.

Президент России Владимир Путин поручил утвердить программу всеобщего обучения детей плаванию до 30 июня 2022 года. Планируется обучать ребят плаванию в детских садах, школах, а также организациях дополнительного образования и оздоровительных учреждениях.

Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля. В нем говорится о разработке межведомственной программы, направленной на всеобщее обучение детей плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку.

Также предлагается предусмотреть включение в соответствующие государственные программы Российской Федерации дополнительных мероприятий (в том числе производство отечественных модульных и мобильных бассейнов) и установление целевого показателя численности детей, ежегодно проходящих обучение в рамках межведомственной программы.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. С 2023 года запланировано финансирование межведомственной программы.

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