Поплывут все: по поручению Путина разрабатывают программу всеобщего обучения детей плаванию

Президент России Владимир Путин поручил утвердить программу всеобщего обучения детей плаванию до 30 июня 2022 года. Планируется обучать ребят плаванию в детских садах, школах, а также организациях дополнительного образования и оздоровительных учреждениях.

Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля. В нем говорится о разработке межведомственной программы, направленной на всеобщее обучение детей плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку.

Также предлагается предусмотреть включение в соответствующие государственные программы Российской Федерации дополнительных мероприятий (в том числе производство отечественных модульных и мобильных бассейнов) и установление целевого показателя численности детей, ежегодно проходящих обучение в рамках межведомственной программы.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. С 2023 года запланировано финансирование межведомственной программы.