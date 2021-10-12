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Наука и образование

Опять удаленка. Новосибирских школьников массового переводят на дистанционное обучение из-за пандемии

Уже более 170 классов в регионе вернулись к домашним занятиям.

Из-за ухудшения ситуации по ковиду и ОРВИ среди школьников ребят вновь переводят на онлайн-формат обучения. Об этом рассказали в министерстве образования региона. «Сейчас по коронавирусу и ОРВИ на контроле остается 210 заболевших школьников и педагогов», – сообщили в ведомстве.

Глава министерства образования Новосибирской области Сергей Федорчук отметил, что 173 класса общеобразовательных школ и 57 групп детских садов региона перешли на «удаленку». В дошкольных образовательных учреждениях заболели 85 человек, из них 69 – дети.

На данный момент в Новосибирской области действует режим повышенной готовности и запрет на массовые мероприятия. В частности, на культурных и спортивные мероприятия допускается ограниченное число посетителей – лишь «50% аудитории».

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