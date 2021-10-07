Компактный прибор, способный определить группу крови и резус-фактор за минуту показали на OpenBio

В Биотехнопарке начала свою работу площадка открытых коммуникаций в сфере вирусологии, биотехнологий и биофармацевтики OpenBio. Здесь учёные, бизнесмены и представители власти обсуждают актуальные разработки и их внедрение в повседневную жизнь. Форум стал уже восьмым по счету.

Организаторы мероприятия шутят, что для них пандемия сделала подарок: если раньше обсуждение проходило преимущественно в рамках Биотехнопарка, то связанные с пандемией ограничения дали площадкам открытых коммуникаций новый формат — онлайн. В итоге участников стало в разы больше.

Важно, что OpenBio тесно связан с практикой и результаты работы представленных здесь разработок можно видеть уже сейчас. Так в самом начале пандемии компания-участник форума «Медико-биологический союз» создала одну из первых в России тест-систем на ковид, которая работает на основе ПЦР-анализа, но результат дает в три-четыре раза быстрее использовавшихся на тот момент.

Сейчас компания работает над компактным тестом, способным определить группу крови и резус фактор буквально за минуту по одной капле крови. Он может стать незаменимым помощником, например, в медицине катастроф. Представленный прототип напоминает пластиковую карту.

Одной из главных тем OpenBio 2021 стало противодействие вирусам в широком смысле — не только новый коронавирус. Специалисты обсуждают и менее известные вирусы, такие как хантавирус — его переносят грызуны, зафиксированы случаи заражения людей. Всего в мире девять крупных вариантов этого вируса, в России обнаружили уже два — финский и русский.

Фото: Ростислав Нетисов, nsknews.info