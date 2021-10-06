Ученые из НГТУ создали модель прогнозирования и лечения бесплодия

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали модель прогнозирования и лечения бесплодия на основе показателя репродуктивной готовности. Она проходит опытную эксплуатацию и доработку, будучи включенной во врачебную практику ограниченного пользования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НГТУ.

Проблема бесплодия сегодня в России затрагивает 12-15% населения. Эффективность лечения остается невысокой по нескольким причинам, как медицинским, так и социальным. Прогнозирование в данной области является одной из важнейших задач репродуктивной медицины. Ее решение позволит оптимизировать диагностику и лечение недуга.

Ученые выделили плюсы и минусы существующих моделей прогнозирования. Среди последних были отмечены недостаток учета прогнозирования индивидуальных возможностей оцениваемых супружеских пар к зачатию, а также консервативность вычислительных технологий, используемых в имеющихся моделях, что снижает качество и эффективность прогнозов.

Модель новосибирских ученых базируется на введенных ими понятиях коэффициента репродуктивной активности (КРА), показателя репродуктивного здоровья (ПРЗ) и показателя репродуктивной готовности (ПРГ). Ключевым показателем является величина ПРГ. Его значения могут быть спроецированы на четыре варианта исхода в диагностике и лечении бесплодия, три из которых предполагают непосредственное обращение за медицинской помощью в специализированное лечебное учреждение. Вычислительный эксперимент по расчету значений ПРГ для нескольких пациентов показал успешность его применения.