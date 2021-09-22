Цифровое месторождение и цифровой арктический полигон создадут новосибирские учёные

Документ подписали три стороны: Федеральныё исследовательскиё центр информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ, Новосибирск), Институт государственно-частного планирования (Санкт-Петербург) и Ассоциация «Тюменский нефтегазовый кластер» (Тюмень).

«В рамках совместной деятельности ФИЦ ИВТ будет выступать в части проектов как разработчик, в части — как оператор трансфера технологий, — рассказала заведующая Центра научных ИТ-сервисов и научного маркетинга ФИЦ ИВТ Ольга Дорохова. — В числе перспективных проектов — сложные многокомпонентные цифровые двойники систем, такие как цифровое месторождение, цифровой арктический полигон, а также решения, связанные с удаленным управлением, цифровизацией и автономностью промышленных процессов».

Еще один блок задач связан с включением в контур ТЭК возможностей и производственных мощностей оборонных предприятий. Ассоциация и Институт планируют выявлять потребности и запросы предприятий ТЭК, и превращать их в задачи для оборонных заводов. Цель — реализация программ импортозамещения.

Вертикально интегрированные нефтегазовые компании, нефтесервисные предприятия и производители различного уровня решают задачи цифровой трансформации и импортозамещения уже много лет. Политика импортозамещения реализуется большинством объектов ТЭК, и все они относятся к объектам критической инфраструктуры.

«Ученые ФИЦ ИВТ и других новосибирских институтов примут участие в разработке умных систем наблюдения за производством, выявляющим с помощью машинного зрения брак, нарушения технологии производства или техники безопасности, — рассказал глава ФИЦ ИВТ Андрей Юрченко.

В ФИЦ ИВТ сформирован центр компетенций по построению многофакторных метамоделей сложных систем и процессов, специализация — супервычисления, мультимодальное математическое моделирование и сложные вычислительные системы, все это востребовано у нефтяников, такие решения способны повысить эффективность нефтеразведки и нефтедобычи, уменьшить влияние сторонних факторов, усилить контроль за процессами и снизить объем ресурсов. В комплексе планируется решать вопросы экомониторинга и контролируемых выбросов, в частности, по углеродному следу.

Институт государственно-частного планирования (ГЧП): научно-методологическое обеспечение управленческой деятельности руководства регионов, муниципальных образований, государственных и частных корпораций, заинтересованных в развитии территории; особой компетенцией Института государственно-частного планирования является способность работать с технологиями и проектами двойного назначения. Глава Института Елена Антипина — руководитель Межведомственной рабочей группы по научно-промышленным кластерам двойного назначения Коллегии ВПК РФ. Ассоциация «Тюменский нефтегазовый кластер» — союз добывающих, нефтесервисных и промышленных компаний, которые работают на нефтегазодобычу. Одна из задач кластера — коммерциализация разработокроссийских ученых и стимулирование инновационных активностей предприятий ТЭК.