Вступление команды Новосибирска на Чемпионате WorldSkills Russia: сорок одна медаль и место в топ-10

В число «золотых» новосибирских призеров вошли: Дмитрий Морозов (Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина, компетенция «Эксплуатация сервисных роботов»), Алексей Мажирин (Новосибирский строительно-монтажный колледж, компетенция «Укладка напольных покрытий»), а также юниоры Никита Сухарев, Иван Миськов (Вторая Новосибирская гимназия, компетенция «Электромонтаж») и Глеб Бондарчук (Лицей № 176, компетенция «Машинное обучение и большие данные»).

Обращает на себя внимание такая компетенция, как «Эксплуатация сервисных роботов» – это новинка Чемпионата. Она создавалась с прицелом на то, что из-за постоянно растущего числа сервисных роботов появится новая профессия – инженер по их эксплуатации.