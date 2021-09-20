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Наука и образование

Вступление команды Новосибирска на Чемпионате WorldSkills Russia: сорок одна медаль и место в топ-10

Завершился финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»-2021, где новосибирские специалисты завоевали сорок одну медаль: четыре золотых, девять серебряных, девять бронзовых и девятнадцать медальонов за профессиональное мастерство, что принесло им в общекомандном зачете шестое место.

В число «золотых» новосибирских призеров вошли: Дмитрий Морозов (Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина, компетенция «Эксплуатация сервисных роботов»), Алексей Мажирин (Новосибирский строительно-монтажный колледж, компетенция «Укладка напольных покрытий»), а также юниоры Никита Сухарев, Иван Миськов (Вторая Новосибирская гимназия, компетенция «Электромонтаж») и Глеб Бондарчук (Лицей № 176, компетенция «Машинное обучение и большие данные»).

Обращает на себя внимание такая компетенция, как «Эксплуатация сервисных роботов» – это новинка Чемпионата. Она создавалась с прицелом на то, что из-за постоянно растущего числа сервисных роботов появится новая профессия – инженер по их эксплуатации.

Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области

«В обществе иногда еще звучит мнение, что наши техникумы, колледжи выпускают неготовых специалистов. Может быть, когда-то эти сомнения были оправданы, но сегодня это совершенно не так. И вы своими результатами меняете отношение к тем учебным заведениям, где вы получаете профессию, специальность, делаете его более справедливым».

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