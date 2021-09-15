Новосибирские ученые получат 65 миллионов рублей в виде грантов от правительства области

О мерах государственной поддержки научных исследований в регионе рассказала заместитель Губернатора Ирина Мануйлова 14 сентября в ходе пресс-тура в Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН.

В ходе пресс-тура журналисты посетили четыре лаборатории института, где им были продемонстрированы научно-технологические исследовательские проекты в сфере использования фотохимических методов для охраны окружающей среды от органических соединений, новые методы доставки лекарственных препаратов аэрозольным способом, разработки в сфере персонализированной медицины. Примечательно, что сотрудники этих лабораторий получили гранты Российского научного фонда, а также премии Правительства Новосибирской области для молодых ученых в прошлом году, а сегодня готовы вновь участвовать в конкурсах на получение новых грантов.

В лаборатории наночастиц учёные добиваются повышения эффективности антибиотиков изменением способа их доставки. «Существующие небулайзеры – подвид ингалятора – распыляют лекарственный раствор, и частицы получаются жидкими. Капли не долетают до нижних отделов дыхательных путей, а оседают на верхних. По сути, это местное действие. Наш метод позволяет эти же капли осушать, и поэтому частицы достигают непосредственно лёгких. Это системный эффект», – прокомментировал научный сотрудник института, кандидат биологических наук Сергей Аньков.

Специалисты лаборатории цитометрии и биокинетики развивают технологию сканирующей проточной цитометрии, которая позволяет максимально точно исследовать морфологию клеток крови и анализировать динамику изменений в различных клеточных процессах, связанных с социально-значимыми заболеваниями. В лаборатории магнитных явлений учёные изучают роль свободных радикалов в протекании онкологического заболевания, болезни Альцгеймера и Паркинсона, старении организма и так далее – а также роль свободных радикалов в механизмах действия лекарственных препаратов.

В лаборатории фотохимии также занимаются охраной здоровья человека, специалисты исследуют трансформацию токсичных соединений, выбрасываемых в окружающую среду под действием света. На основе применения полученных данных возможно улучшить фотохимические методы водоочистки.

Ирина Мануйлова Заместитель губернатора Новосибирской области «Правительством региона принято решение о проведении совместных конкурсов с Российским научным фондом. Механизм совместных конкурсов с Российским фондом фундаментальных исследований успешно зарекомендовал себя. Гранты дают возможность молодым ученым реализовать свои научные идеи, а научным организациям и вузам – приобрести новое оборудование, которое в значительной степени способствует развитию науки и решению тех задач, которые они перед собой ставят».

На поддержку проектов на условиях софинансирования Правительством региона выделено 65 млн рублей. Как отметил министр науки и инновационной политики Алексей Васильев, важным критерием в отборе заявок является востребованность исследований для экономики региона.