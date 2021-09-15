Почти все работодатели оценили профессионализм выпускников вузов не выше тройки

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru обратилась с вопросом к работодателям; как они оценивают уровень профессионализма соискателей, которые претендуют на вакансии сразу после вуза? Участие в опросе приняли более сотни российских компаний, представленных, в том числе, и на территории Новосибирской области.

Подавляющее большинство представителей компаний заявили, что уровень профессионализма недавних выпускников, которые претендуют на вакансии, средний и ниже: 40% поставили по пятибалльной шкале тройку, 43% – двойку, 9% – и вовсе единицу. Четыре балла за профессионализм недавним выпускникам вузов поставили только 3% опрошенных работодателей, а максимальную оценку выпускники не заслужили ни у кого.

При этом само по себе наличие высшего образования важно — такой ответ выбрали представители 61% опрошенных компаний. Для 41% респондентов важен диплом определенного вуза, для остальных 59% конкретный вуз не принципиален.

В топ-3 наиболее востребованных, по мнению работодателей, направлений вузов вошли технические (56%), социально-экономические (31%) и строительные (20%) направления. Реже всего компании нуждаются в выпускниках художественных вузов (3%) и вузов, специализирующихся на физкультуре и спорте (менее 1%).