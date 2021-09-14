Новосибирских фермеров научат эффективно вести бизнес

Цель образовательного проекта «Школа фермера» – научить создавать и вести рентабельный бизнес в сельском хозяйстве, повысить квалификацию в различных отраслях животноводства и растениеводства.

Проект Россельхозбанка, Минсельхоза России и Правительства Новосибирской области стартовал 1 сентября 2020 года на базе Новосибирского государственного аграрного университета. В рамках проекта «Школа фермера» обучение проводится для личных подсобных хозяйств, глав крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на сельской территории Новосибирской области, и имеющих высшее или среднее профессиональное образование.

11 октября 2021 года стартует третий поток проекта. Обучение пройдет по программе профессиональной переподготовки «Новые технологии, повышающие эффективность ведения сельского хозяйства, свободные ниши и новые перспективные направления развития в АПК». Программа включает теоретические, практические, выездные занятия на ведущих предприятиях и фермерских хозяйствах региона. Срок обучения – два месяца, обучение бесплатное. Заявки принимаются до конца сентября 2021 года. Более подробно с условиями участия в программе можно ознакомиться на сайте регионального министерства сельского хозяйства.