В школах Новосибирской области откроются восемь специализированных медицинских классов

Вопросы организации деятельности специализированных классов медицинского направления на базе общеобразовательных организаций Новосибирской области рассмотрели на совещании с участием представителей министерства образования Новосибирской области, министерства здравоохранения Новосибирской области, учреждений здравоохранения, руководителей общеобразовательных организаций, открывающих медицинские классы.

Как отметила начальник управления образовательной политики в сфере общего образования министерства образования Новосибирской области Елена Плетнева, основная программа специализированного класса дает возможность не только повышать качество обучения по базовым предметам – химии и биологии, но и приглашать представителей медицины для проведения элективных и спецкурсов, а также дополнительных образовательных программ, связанных с направлениями медицины. По словам чиновницы, высокое качество обучения позволит выпускникам успешно поступить в профильные вузы и колледжи и успешно освоить профессиональные программы.

Целью создания медицинских классов является подготовка осознанного выбора профессий в сфере здравоохранения, в том числе формирование компетенций у выпускников позволяющих осваивать не только действующие профессии в здравоохранении, но и новые, которые в ближайшие десятилетия будут появляться и будут востребованы: ИТ-медик, архитектор медицинского оборудования, оператор медроботов, ИТ-генетик, сетевой доктор, генетический консультант, специалист по кристаллографии, эксперт персонифицированной медсферы, медмаркетолог, специалист по киберпротезированию.

Медицинские классы открываются на базе общеобразовательных организаций, начиная с десятого класса: в Новосибирске – шесть таких классов, по одному в Бердске и в Куйбышеве. Все общеобразовательные организации имеют опыт сотрудничества с НГМУ, медицинскими колледжами и больницами региона.

Предполагается, что практика будущих медиков будет проходить в специальной лаборатории, где есть медицинские тренажёры, измерительные приборы, макеты органов, оборудование для первой помощи. Манекены станут первыми пациентами, на них школьники научатся делать уколы и брать кровь из вены.

Проект медицинских классов реализуется совместно с министерством здравоохранения Новосибирской области, учреждениями среднего профессионального образования медицинской направленности, НГМУ, учреждениями здравоохранения.