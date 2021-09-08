Конкурс творческих работа о князе Александре Невском запустила «Россия Православная»

Как заявляют организаторы, основной целью конкурса является «содействие в становлении гражданского самосознания через осмысление исторических событий, а также распространение наиболее успешных практик, общественно значимых творческих проектов в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения».

В творческом конкурсе четыре номинации: «Работы литературного жанра», «Работа художественного жанра», «Образовательные и просветительские проекты и программы», «Творческие проекты музыкального жанра, медийные проекты». Для участников предлагают следующие темы: значение Александра Невского в Победе советского народа в Великой Отечественной войне, Александр Невский как образ святости, подвиг святого благоверного князя Александра Невского – потомкам в наследство.

К участию в конкурсе приглашены все желающие в возрасте от пяти лет и старше. Допускается коллективное выполнение работ.

Для участия необходимо отправить заявку до 30 сентября 2021 года. Торжественное подведение итогов состоится в ноябре 2021 года.

Подать заявку и узнать подробную информацию о конкурсе можно на сайте.

Фото: Кившенко, Алексей Данилович, Общественное достояние