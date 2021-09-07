Новосибирские школьники больше всех в стране верят в связь между успехом в жизни и умением программировать

Профессию IT-разработчика считают престижной и привлекательной 86% новосибирских школьников, а трое из четырех (77%) видят взаимосвязь между умением программировать и успехом в жизни — значительно больше, чем в среднем по стране*.

Чуть больше половины школьников и студентов (56%) планируют связать свою карьеру с IT-разработкой. 26% уверены, что их работа точно не будет с этим связана. А каждый пятый новосибирский школьник признался, что еще не определился с профессией.

Интересно, что подавляющее большинство учащихся (86%) считает, что самые перспективные профессии будущего так или иначе связаны с IT. А 69% уверены, что основы программирования необходимы людям любой профессии.

Несмотря на то, что каждому четвертому новосибирскому школьнику скучно на уроках информатики, 70% опрошенных ребят отметили, что они используют приобретенные на этих занятиях навыки в жизни. А 61% учеников изучают программирование дополнительно – вне учебных заведений. 25% из них делают это онлайн, 18% посещают специализированные курсы и еще столько же – комбинируют онлайн- и офлайн-обучение. Дополнительно приобрести/улучшить знания в области IT хотели бы 79% опрошенных учеников и студентов.

Еще один интересный вывод: исследование показало, что 58% опрошенных школьников и студентов (53% девушек и 61% юношей) считают профессии в области IT чисто мужским занятием. При этом, девушки чаще, чем юноши согласны с тем, что основы программирования необходимы людям любой профессии (73% и 68%).

*по данным опроса школы программирования «Алгоритмика» и АНО «Россия – страна возможностей» среди 1 538 учащихся старших классов школ и высших учебных заведений в Новосибирске и других городах России.