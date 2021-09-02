Все школы Новосибирской области начали учебный год в очном формате

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова сентябрь будет наиболее показательным месяцем с точки зрения эпидемиологической ситуации в регионе.

В новом учебном году численность обучающихся в регионе порядка 347 тысяч человек и 37 тысяч первоклассников. Из 977 общеобразовательных организаций 671 школа будет работать в одну смену. Смешанную модель обучения – очную форму с применением дистанционных технологий – предполагают использовать в 5-8 классах 76 школ, 55 школ в 9 классах, в 10 классах – 40 школ и в 11 классах – 56 учреждений. Проведение массовых мероприятий в общеобразовательных учреждениях до 1 января запрещено.

Напомним, всего в этом году детей примут 1873 образовательных организаций, в том числе 977 общеобразовательных организаций, 618 дошкольных образовательных организаций, 213 организаций дополнительного образования детей, 65 организаций профессионального образования.