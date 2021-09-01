Учиться станет увлекательнее, но это не точно: система «Электронная школа» модернизирована

Интергированные в платформу сервисы, как сообщает сайт правительства Новосибирской области, «направлены на расширение функционала и повышение результативности образовательных процессов в школах региона, сделав их более обширными, современными и увлекательными как для школьников, так и для педагогов».

Кроме того, ученикам станет доступна электронная библиотека и сервис формирования портфолио со всеми достижениями.

В настоящее время к государственной информационной системе «Электронная школа» подключено порядка тысячи образовательных организаций Новосибирской области. При модернизации системы учитывались пожелания педагогов, в том числе – обеспечение удобного и доступного интерфейса для обучения в дистанционном формате.

Напомним, что ранее «Электронная школа» была интегрирована с порталом Госуслуг. Отметим, что более четверти всех первоклассников региона записаны в школы в дистанционном формате с использованием обновленного сервиса.