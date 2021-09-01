Учиться станет увлекательнее, но это не точно: система «Электронная школа» модернизирована

В нее добавлены такие образовательные ресурсы, как «Открытая школа», «Фоксфорд», цифровая платформа «Мобильное электронное образование», сервис онлайн-уроков Skysmart, а также региональная платформа дополнительного образования.
Интергированные в платформу сервисы, как сообщает сайт правительства Новосибирской области, «направлены на расширение функционала и повышение результативности образовательных процессов в школах региона, сделав их более обширными, современными и увлекательными как для школьников, так и для педагогов».
Кроме того, ученикам станет доступна электронная библиотека и сервис формирования портфолио со всеми достижениями.
В настоящее время к государственной информационной системе «Электронная школа» подключено порядка тысячи образовательных организаций Новосибирской области. При модернизации системы учитывались пожелания педагогов, в том числе – обеспечение удобного и доступного интерфейса для обучения в дистанционном формате.
Напомним, что ранее «Электронная школа» была интегрирована с порталом Госуслуг. Отметим, что более четверти всех первоклассников региона записаны в школы в дистанционном формате с использованием обновленного сервиса.
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