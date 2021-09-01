Трое из четырех взрослых говорят, что радовались 1 сентября. Каждый четвертый — ненавидел

Из опроса сервиса SuperJob получается, что женщины вспоминают первый день в школе гораздо теплее, чем мужчины.
Практически каждый четвертый россиянин (24%) очень ждал наступления первого учебного дня. Скорее ждали 1 сентября еще 48% опрошенных. Почти каждый пятый же этот день скорее ненавидел (19%). Каждый одиннадцатый ненавидел 1 сентября «всеми фибрами души».
Женщины чаще мужчин рассказывали, что очень ждали День знаний в детстве (30 и 17% соответственно). Мужчины же практически вдвое чаще признавались в лютой ненависти к 1 сентября (11% против 6% среди женщин). Россияне старше 45-ти о положительном отношении к первому учебному дню рассказывали чаще более молодых соотечественников.
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