Трое из четырех взрослых говорят, что радовались 1 сентября. Каждый четвертый — ненавидел

Практически каждый четвертый россиянин (24%) очень ждал наступления первого учебного дня. Скорее ждали 1 сентября еще 48% опрошенных. Почти каждый пятый же этот день скорее ненавидел (19%). Каждый одиннадцатый ненавидел 1 сентября «всеми фибрами души».

Женщины чаще мужчин рассказывали, что очень ждали День знаний в детстве (30 и 17% соответственно). Мужчины же практически вдвое чаще признавались в лютой ненависти к 1 сентября (11% против 6% среди женщин). Россияне старше 45-ти о положительном отношении к первому учебному дню рассказывали чаще более молодых соотечественников.