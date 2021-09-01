На кого и где хотят учиться студенты: вузы из топ-25 рассказали о самых популярных специальностях сегодня

Одной из самых горячих тем этого лета для поступающих стало, анонсированное прошлой осенью, поступление в вузы за одну волну. Оно даже привела к появлению петиции на change.org, создатели которой сетуют, что нынешняя система поступления стала похожей на рулетку или лотерею, и не обеспечивает справедливого распределения студентов по вузам. А многим из-за нее и вовсе придется отправиться на службу в армию, хотя со своими баллами за ЕГЭ они могли рассчитывать на обучение в достаточно престижном университете или институте.

Как показал опрос, проведенный РБК среди высших учебных заведений из топ-25 рейтинга RAEX (ответили 15 из 25), самым востребованным направлением среди абитуриентов стала информатика (информационная безопасность, вычислительная техника) — она на первом или втором месте по популярности практически у всех вузов технической направленности. В тройке лидеров стабильно держатся и другие инженерные и смежные специальности. У отдельных учебных заведений в тройку самых востребованных попали традиционно сильные специальности для данного вуза, такие как "нефтегазовое дело" для ТГУ или "материаловедение" для МИСиС. Тогда как реклама и связи с общественностью или журналистика оказались популярны лишь в двух учебных заведениях из топ-25 — в РАНХиГС и РУДН.

Минимальный балл, необходимый для поступления на бюджетное отделение российского вуза из числа двадцати пяти лучших в этом году составил 73,2 — его хватило бы, чтобы начать бесплатное обучение в Дальневосточном Федеральном Университете. Чтобы рассчитывать на место на бюджете в Высшей Школе Экономики, нужно было показать уже как минимум 96 баллов по итогам ЕГЭ.

Олимпиадники и стобальники

Больше всего олимпиадников было зачислено в 2021 году в следующие вузы:

ВШЭ — 1071;

ИТМО — 515;

СПбГУ — 369;

РАНХиГС — 296;

РУДН — 211.

Больше всего стобалльников (тех, кто получил максимальную оценку за хотя бы один предмет) было зачислено в следующие учебные заведения:

РУДН — 554;

ВШЭ — 530;

ИТМО — 217;

РАНХиГС — 145;

НГУ — 80.

Ранее глава Министерства образования и науки Валерий Фальков заявлял, что в России увеличивается число олимпиадников, проходящих в вузы по льготному пути. Поэтому на всю систему конкурса нужно посмотреть заново и даже «серьезно ужесточить». То же, по словам министра, касается и стобалльников: нужно проанализировать, по какой причине по отдельным дисциплинам растет количество абитуриентов с высшими баллами.