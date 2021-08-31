18+
  • Город
  • Наука и образование

Как будут учиться школьники в 2021 году: требования Роспотребнадзора

Накануне нового учетного года Роспотребнадзор обнародовал список тех требований, которые будут предъявляться к школам, второй год работающим в условиях распространения коронавирусной инфекции. Резюмируем главное.

Полностью в очном режиме начнут учебный год 165 школ Новосибирска.

Еще 49 будут работать по смешанной модели.

Все начальные классы обучаются только очно.

Рекомендации по проведению первомайских праздников:

  • Организовывать по классам или параллелям;
  • Проводить на открытом воздухе;
  • Использование защитных масок обязательно;
  • В случае непогоды мероприятие переносится в классы;
  • Решение о проведении линейки принимает руководитель учебного заведения.

Организация учебного процесса:

  • Обязательное измерение температуры при входе в школу;
  • За каждым классом закреплен отдельный кабинет (кроме предметов, требующих специального оборудования);
  • Персонал пищеблоков обязан использовать средства индивидуальной защиты: маски и перчатки;
  • Дети посещают столовую по специальному расписанию, во избежание скученности;
  • Усиленная и обязательная уборка во всех помещениях;
  • Обязательно в наличии антисептики для обработки рук и приборы обеззараживания воздуха;
  • Школьники, переболевшие либо контактировавшие с больным COVID-19, войдут в школу только со справкой от врача.
  • До 1 января 2022 года действует запрет на проведение массовых мероприятий между классами.
Комментарии

Наши проекты