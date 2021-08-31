Как будут учиться школьники в 2021 году: требования Роспотребнадзора

Накануне нового учетного года Роспотребнадзор обнародовал список тех требований, которые будут предъявляться к школам, второй год работающим в условиях распространения коронавирусной инфекции. Резюмируем главное.
Полностью в очном режиме начнут учебный год 165 школ Новосибирска.
Еще 49 будут работать по смешанной модели.
Все начальные классы обучаются только очно.
Рекомендации по проведению первомайских праздников:
- Организовывать по классам или параллелям;
- Проводить на открытом воздухе;
- Использование защитных масок обязательно;
- В случае непогоды мероприятие переносится в классы;
- Решение о проведении линейки принимает руководитель учебного заведения.
Организация учебного процесса:
- Обязательное измерение температуры при входе в школу;
- За каждым классом закреплен отдельный кабинет (кроме предметов, требующих специального оборудования);
- Персонал пищеблоков обязан использовать средства индивидуальной защиты: маски и перчатки;
- Дети посещают столовую по специальному расписанию, во избежание скученности;
- Усиленная и обязательная уборка во всех помещениях;
- Обязательно в наличии антисептики для обработки рук и приборы обеззараживания воздуха;
- Школьники, переболевшие либо контактировавшие с больным COVID-19, войдут в школу только со справкой от врача.
- До 1 января 2022 года действует запрет на проведение массовых мероприятий между классами.
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