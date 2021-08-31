Главную интригу «Тотального диктанта — 2022» раскроют 8 сентября — станет известен автор текста диктанта

Как сообщает пресс-служба акции по проверке грамотности: «8 сентября, в Международный день грамотности, состоится второй совместный онлайн-марафон "Тотального диктанта" и "Яндекса", он будет посвящен прошлому, настоящему и будущему русского языка. Гостями студии станут известные филологи, популяризаторы науки, специалисты в области образования, медийные персоны. Мероприятие пройдет под эгидой Года науки и технологий. Впервые в рамках онлайн-марафона организаторы акции представят автора "Тотального диктанта — 2022».

В тот же день иитературный критик Галина Юзефович проведет с автором текста открытое интервью.

Онлайн-марафон «Русский язык: прошлое, настоящее, будущее» начнется в 14:00 по московскому времени и продлится семь часов. Зрители узнают об актуальных процессах в языке, услышат рассказы об истории изучения берестяных грамот, о сельских и городских диалектах и региональных особенностях русского языка. Трансляция онлайн-марафона пройдет на сайте проекта «Тотальный диктант», канале #Всемдиктант в Яндекс.Дзен, а также в соцсетях и на канале «Тотального диктанта» в YouTube. Кроме того, желающие смогут написать демонстрационный диктант.

Ольга Ребковец Директор фонда «Тотальный диктант» «Этот марафон мы назвали "Русский язык: прошлое, настоящее, будущее", в нем мы хотим показать, какие стадии изменений претерпевал русский язык, какие процессы для него постоянны, а какие — временны. Ведь чем лучше мы будем знать, как устроен язык, тем спокойнее будем относиться к разным его аспектам, тем легче нам будет повышать свой уровень грамотности и умело использовать весть спектр языковых инструментов»..

«Тотальный диктант» — общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета.

Авторами текста для акции «Тотальный диктант» в разные годы становились такие писатели, как Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачёв, Леонид Юзефович, Гузель Яхина, Павел Басинский иАндрей Геласимов. В 2021 году текст для диктанта написал Дмитрий Глуховский.