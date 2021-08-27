Школе нужны ученые: итоги конференции «Кадры будущего» на «Технопроме-2021»

Темы развития способностей детей, создания современной школьной инфраструктуры, решения кадровых вопросов обсудили сегодня в рамках «Технопрома-2021» на конференции «Кадры будущего: партнерская сеть промышленных предприятий, научных и образовательных организаций как ресурс обеспечивающий сопровождение и развитие талантов у детей и молодежи в регионе».

Как отметил в ходе конференции министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, задачи современной экономики ориентируют на подготовку специалистов, которые умеют учиться и быстро перестраиваться на новые технологические уклады.

Министр назвал основные задачи, которые сегодня стоят перед системой образования. В их числе – предоставление детям возможности в школе попробовать свои способности в разных направлениях, эти условия в том числе создаются за счет реализации национального проекта «Образование». «Точки роста, развитие системы дополнительного образования, цифровой образовательной среды, открытие IT-кубов, школьных кванториумов – это все принесло в школу новые технологии, – пояснил министр. – И чтобы с ними познакомиться, ребенку не надо сегодня ехать в областной центр. Он это может сделать на своей территории – попробовать и выявить зону своих интересов».

Также в число основных задач входит создание современной школьной инфраструктуры, что подразумевает не только строительство новых школ, но и оснащение всех школ современным оборудованием и средствами обучения. Ещё одной важной задачей развития образования является кадровое обеспечение – эта задача должна решаться с привлечением к образовательному процессу специалистов, которые работают в науке, в сфере высшего образования, среднего профессионального образования. Также должна быть выстроена современная система переподготовки учителей.

Министр подчеркнул, что процесс подготовки кадров будущего требует тесной взаимосвязи с работодателями: «В нашем регионе есть ряд проектов, в которых участвуют крупные игроки. Есть предприниматели, которые заинтересованы в технологическом развитии детей – инженерные компетенции сегодня очень востребованы».

В ходе конференции также обсуждались вопросы, касающиеся сопровождения и дальнейшее развития проявивших выдающиеся способности детей и молодёжи, организации стажировок, содействия в их трудоустройстве после получения профессионального образования.