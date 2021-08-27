Министерство образования НСО и Яндекс намерены сотрудничать

Документ подписали министр образования региона Сергей Федорчук и директор по продвижению образовательных инициатив Яндекса в органах государственной власти Дмитрий Растворов.

В рамках соглашения представители минобразования Новосибирской области и Яндекс планируют работать над реализацией образовательных программ общего и дополнительного образования для школьников. Партнеры разработают дорожную карту и рассчитывают развивать цифровое образование в регионе. Стороны также намерены сотрудничать с Новосибирским институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования (НИПКиПРО) и провести серию совместных мероприятий для учителей – от диагностики профессиональных компетенций до бесплатных курсов.

Сергей Федорчук Министр образования Новосибирской области «Очень важно, что ведущая российская технологическая компания Яндекс вкладывает свои ресурсы в образование, делает это системно и в партнерстве с региональными органами власти. Лицей Академии Яндекс, Яндекс.Учебник, Яндекс.Учитель – бесплатные образовательные проекты, которые реализуются в нашем регионе и позволяют учителям и школьникам Новосибирской области бесплатно получать знания, формировать компетенции, востребованные в современном мире».

Для школьников, которые хотят попробовать себя в IT-профессиях, в регионе с 2018 года работает Лицей Академии Яндекса (ранее – Яндекс.Лицей). В этом году состоялся уже второй выпуск – двухлетнюю программу обучения закончили 29 школьников области. Один из них, Семен Рожков, вошел в топ-100 выпускников проекта в завершившемся учебном году. Новый набор стартует 30 августа.

«Мы рады тому, как развивается сотрудничество Яндекса и минобразования Новосибирской области. Новое соглашение детализирует наши будущие планы, а именно создание новых образовательных возможностей для школьников. Выпускники Лицея Академии Яндекса продемонстрировали, что у них есть сильный интерес к IT-образованию, и мы хотим ответить на этот спрос, предложив новые проекты и программы. Благодаря поддержке области у нас есть возможности для роста и масштабирования, а значит, талантливых выпускников в регионе станет больше», – комментирует Дмитрий Растворов.

В регионе также реализуется проект Яндекс.Учебник. Это бесплатная платформа для учителей и школьников с интерактивными курсами и сборником упражнений по школьным предметам. В ней зарегистрированы более четырех тысяч учителей и восемьдесят шесть тысяч учеников региона. Платформа позволяет учителям формировать индивидуальные образовательные маршруты и следить за успеваемостью учеников, а также сократить время на подготовку к уроку и проверку заданий. Среди материалов доступен полноценный курс по информатике от Яндекса. Игровые механики, практико-ориентированный подход и формат групповой работы помогают учителям актуализировать и разнообразить учебный процесс. В 2020/21 учебном году сто педагогов из семидесяти девяти школ области приняли участие в апробации курса – его прошли более трех с половиной учеников седьмых классов. В новом учебном году преподаватели продолжат работу с курсом в новых школах.

Яндекс поддерживает профессиональное развитие педагогов – для этого в регионе также проводится интенсив «Я Учитель». Преподаватели могут пройти онлайн-диагностику, чтобы проверить свои цифровые компетенции, гибкие навыки и умение работать с трудным поведением в классе, а также получить полезные рекомендации и материалы.