Новосибирцы предпочитают занятия с репетиторами по-старому — оффлайн

С началом нового учебного года для многих российских школьников начинаются и занятия с репетиторами — 47% школьников в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах подтягивают знания по основным школьным предметам и в свободное от уроков время. При этом несмотря на активное внедрение онлайн-форматов и платформ большинство родителей предпочитает очные занятия — 51% детей занимаются дома у репетитора и еще 28% — в школе или учебном центре. У 18% респондентов занятия детей с репетитором проходят дома в очном формате, а 22% занимаются онлайн — часть родителей сочетает разные форматы занятий, что позволяет найти, например, преподавателя-носителя иностранного языка.

Привыкли к онлайн-формату прежде всего москвичи: если в столице с помощью интернета занимаются с репетиторами дети 39% опрошенных, то в небольших городах их доля составляет 17–20%. Причем больше половины отправляют чад на занятия 2–3 раза в неделю. Самыми популярными предметами стали иностранные языки и математика.

Преподавателей по иностранным языкам (английский, французский, немецкий и т. п.) привлекают к обучению школьников 57% родителей из СФО и ДВФО, которые пользуются услугами репетиторов, еще 49% отправляют детей на дополнительные занятия по математике, а на третьем месте с приличным отрывом (27% респондентов) — русский язык.

Любопытно, что набор популярных предметов отличается в зависимости от региона. Так, в Северо-Западном федеральном округе больше среднего процент изучающих с репетитором иностранные языки (69%) и информатику (13%) и меньше среднего — процент изучающих математику (39%). В Северо-Кавказском федеральном округе, напротив, математика пользуется повышенной популярностью (74% респондентов), так же, как русский язык (57%), а вот иностранные языки учат всего 35%. А в Южном федеральном округе, например, активнее, чем в других регионах изучают иностранные языки (66% детей), историю (15%), химию (14%) и литературу (8%).

Средняя стоимость часа занятий в Новосибирске совпадает со средней по стране и составляет пятьсот рублей.

Опыт работы репетитора и положительные отзывы других родителей, учеников — главные критерии выбора репетитора. Каждый из них оказался важен для 59% и 64% опрошенных из СФО и ДВФО соответственно. Умение репетитора находить общий язык с детьми отметили 59%, а стоимость уроков — 52%. Примечательно, что для жителей Москвы и Санкт-Петербурга в значительно большей степени, чем для остальных россиян, важен ценовой фактор и возможность репетитора заниматься онлайн.

53% жителей СФО и ДВФО, которые не пользуются услугами репетиторов, также рассказали, что им мешает. 44% занимаются с детьми самостоятельно. 29% не видят в этом смысла, а 29% считают, что это слишком дорого. Также среди причин россияне называли групповые занятия и курсы, которые заменяют детям репетиторов, и неудобное расписание, которое сложно совмещать со школой.

По данным Авито Услуги