Новосибирская студентка София Куксина победила в финале трека «Студенты» конкурса «Лидеры России»

Среди победителей трека 37 молодых людей и 17 девушек. 29 из них окончили школу с золотой медалью, а 21 победитель уже получил диплом с отличием. Самому молодому победителю – 19 лет, самому старшему – 32 года.

София Куксина из Новосибирска – одна из 54 победителей конкурса. В 2019 году окончила Новосибирский государственный педагогический университет по профилю «Отечественная история».

«Для меня участие в конкурсе – это не только инструмент для развития и самореализации, но и способ раскрытия внутреннего потенциала, личного и профессионального роста. «Лидеры России» – это уникальная возможность общения с сильными, умными и мотивированными людьми, открытыми для новых идей и партнерских отношений», – отметила София Куксина.

В финале участники предлагали свои решения кейсов и практических задач, работали в командах. Эксперты оценивали управленческие, аналитические и креативные способности финалистов.

Дополнительная информация на официальном сайте: ЛидерыРоссии.рф.

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» и другие.