Индекс 1 сентября: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2021 году

Если смотреть на остальные мегаполисы России, то самые высокие средние траты к школе в расчете на одного школьника в этом году, в Москве и Омске. В этих городах потребуется по одиннадцать тысяч рублей.

Новосибирск и его 10 800 рублей на втором месте по расходам в стране. Если сравнивать с 2019 годом траты на сборы ребенка в школу выросли в Новосибирске на 1 800 рублей.

В Казани и Самаре покупка всего необходимого ребенку к школе обошлась родителям в среднем в 10 200 рублей. В Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Челябинске родители потратили в среднем по десять тысяч рублей на ребенка. В Екатеринбурге родители уложились в среднем в 9 800 рублей, в Ростове-на-Дону — в 9 600, в Нижнем Новгороде — в 9 500 рублей. Дешевле всего школьный пакет обойдется Волгограде и Перми — по девять тысяч рублей.

В среднем, если сравнивать с аналогичными тратами год назад, родительские траты перед 1 сентября в мегаполисах выросли в среднем на 20%.

*по данным опроса сервиса SuperJob