Почти половина россиян намерены в течение года заняться дополнительным образованием

Повысить квалификацию самостоятельно, без финансового участия работодателя в ближайшем году планируют 47% россиян*. Из них 36% видит свою цель в улучшении собственных профессиональных навыков, 22% — в расширении знаний, а каждый пятый (20%) — в личностном росте. Еще 19% хотели бы таким образом сменить профессию или сферу деятельности. 6% рассчитывает на рост зарплаты, а 5% — на повышение в должности.

28% экономически активных россиян в ближайшее время не собираются учиться за свой счет. Из них 41% объясняет это дороговизной обучения и нехваткой средств, 13% признается в отсутствии желания, каждый десятый жалуется на нехватку времени. 8% убеждены, что все необходимые знания у них уже есть, а 6% не видит в обучении никакого смысла. По 2% объясняют неготовность учиться за свой счет сложностями с выбором направления, а также собственной ленью, плохим здоровьем или слишком «взрослым», по их мнению, возрастом.

Готовность к обучению за свой счет чаще демонстрирует молодежь до 24 лет (52%), среди опрошенных старше 45-ти желающих всего 42%.

*по данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Место проведения опроса: Россия, все округа;

Населенных пунктов: 386;

Время проведения: 1—5 августа 2021 года;

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет;

Размер выборки: 1600 респондентов.