Новосибирские школьники начнут учебный год в офлайне

В школах Новосибирской области занятия начнутся в очном формате – об этом сообщили в правительстве региона. При этом в учебных учреждениях должны будут соблюдаться все противоэпидемиологические правила.

«Подготовка к началу нового учебного года находится на контроле Правительства Новосибирской области, особое внимание уделяется созданию безопасных условий для детей. Сейчас санитарно-эпидемиологическая ситуация позволяет организовать учебный процесс в штатном режиме. Рекомендации в части мер безопасности остаются, но все классы на сегодняшний день могут учиться очно, – рассказал замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. – В регионе наблюдается тенденция роста количества обучающихся – в новом учебном году в школы придут 348 тысяч детей, 38 тысяч из них – первоклассники. Около двух тысяч мест дополнительно создается в действующих школах. Благодаря реализации национального проекта «Образование» расширены возможности укрепления материально-технической базы образовательных организаций, в текущем году на эти цели направлено порядка 1,3 млрд рублей. Более 43 тысяч дополнительных мест будет создано в сфере допобразования для детей от 5 до 18 лет».

Кроме того, новосибирские власти отметили, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, часть школьников могут быть переведены на очно-заочную, заочную или смежную форму обучения. Это не коснется начальной школы, там обучение будет организовано очно при полном соблюдении санитарных норм. В сельских малокомплектных школах и школах, где дети учатся в одну смену, а также в специальных коррекционных школах и школах-интернатах возможно введение сменности уроков.



