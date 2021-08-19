В новосибирские вузы вернется удаленка

В Новосибирске собираются возобновить онлайн-обучение для студентов из-за пандемии COVID-19. Как и в 2020 году, в вузах студенты будут учиться в смешанном формате: частично – очно, частично – из дома. Об этом рассказал министр образования региона Сергей Федорчук на Общероссийском родительском собрании.

Министр сообщил, что с 1 сентября студенты смогут слушать лекции из дома. Однако занятия, которые потребуют личного присутствия, будут проводиться в очном формате. При этом иностранные студенты будут учиться в дистанционном формате полностью, так как не выделены средства на их вакцинацию.

Также Сергей Федорчук отметил, что в рекомендациях министерства нет пункта об обязательной вакцинации для заселения в студенческие общежития. Вакцинация для обучающихся носит рекомендательный характер. Однако планируется организовать процесс обучения так, чтобы в случае заболевания можно было посадить студентов на карантин. Они автоматически попадут на дистанционное обучение.

При этом министр все же рекомендует вакцинироваться, так как это приводит к трудностям организации трафика движения студентов в общежитиях.