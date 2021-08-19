Новосибирское военное училище будет готовить командиров беспилотников

Специалистов по управлению беспилотниками для подразделений российской армии могут начать обучать в Новосибирском военном командном училище. Сейчас офицеров по этой специализации готовят только в военно-воздушной академии в Воронеже. Также эксперимент по обучению новой профессии хотят провести в Рязани. Набор будущих командиров стартует уже в следующем году.

Если эксперимент будет успешным, то этот опыт распространят на другие военные учебные заведения. В том числе, к программе может подключиться военное училище, расположенное в новосибирском Академгородке.

Сейчас подразделения беспилотной авиации создаются во всех дивизиях и бригадах сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты. Одной из удачных разработок в области летательных аппаратов стал ударный дрон «Охотник», созданный в Новосибирске.