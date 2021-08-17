66% новосибирских школьников нервничают в преддверии учебного года

Эксперты выяснили, какие чувства вызывает у детей и их родных приближение учебного года. Результаты опроса представила онлайн-школа «Фоксфорд», в нем приняли участие новосибирские школьники и их семьи. Как показало исследование, перед 1 сентября испытывают стресс большинство (66%) опрошенных детей. В их числе 78% учеников младших классов от 6 до 9 лет и 70% тех, кто находится в возрастной категории 10-13 лет. Для этих школьников возращение за парту связано со страхом забыть за лето все полученные знания.



Старшеклассники испытывают меньше волнения перед Днем знаний. Среди респондентов 14-15 лет из-за школы переживают 66% респондентов, а среди опрошенных 16-17 лет – всего 60%. Причиной являются предстоящие экзамены.



«Причем уровень стресса из-за экзаменов довольно высокий: у 93% учеников старших классов он возникает уже в начале учебного года. Избавиться от страха не помогает даже летняя подготовка: так, больше половины детей 10-17 лет немного готовились к предстоящим сдачам на каникулах, еще 15% школьников усердно налегали на подготовку летом», – рассказывают аналитики



Родители учеников младших классов также нервничают перед началом учебного года. На первом месте по частотности — страх, что ребенок тяжело войдет в школьный режим после летних каникул. Однако сами дети придерживаются другого мнения. 74% юных респондентов заявили, что жизнь по расписанию дается им без особых трудностей.